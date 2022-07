„Tegul Amerika visada atsimena: yra dalis jos (Rusijos) teritorijos – Aliaska“, – teigė jis.

„Kai jie bando pasisavinti mūsų turtą užsienyje, jie turėtų žinoti, kad mes taip pat turime ką susigrąžinti“, – pridūrė V. Volodinas. Apie tai praneša „Associated Press“ ir „RBC News“.

Kaip rašo „RBC News“, V. Volodinas taip pat kalbėjo apie Rusijos Dūmos vicepirmininko Piotro Tolstojaus pasiūlymą, kad Aliaskoje šiuo klausimu būtų galima surengti referendumą.

Russia's Duma speaker Volodin is now threatening to take Alaska back from the US since, like Ukraine, it's also an ancestral Russian land: "America should always remember about Alaska. Before they seize our resources abroad, they must remember that we also have smth to take back" pic.twitter.com/X59YGvhCDG