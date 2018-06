„Deja, kol kas negalime kalbėti apie kokį nors tarpusavio bendravimą su oficialiuoju Londonu „Skripalių bylos“ klausimu. Jo tiesiog nėra“, – nurodoma pranešime. „Esame pasiruošę ir toliau siekti, kad britai pateiktų išsamius atsakymus į dešimtis klausimų, kurie buvo jiems oficialiai pateikti į Didžiosios Britanijos URM išsiųstose notose“, – sakoma jame. Rusijos ambasada pabrėžė, kad „britų valdžios, slepiančios nuo visuomenės bet kokią informaciją apie slapto tyrimo eigą, elgesys atkreipia į save dėmesį“. Susiję straipsniai: Britų spauda: oficialioje Skripalių apnuodijimo versijoje nesueina galai Prabilo pasikėsinimą nužudyti išgyvenusi Julija Skripal: man pasisekė, kad esu gyva „Daugkartiniai Rusijos bandymai aptarti šį klausimą lieka nesėkmingi“, – sakoma pranešime. „Grubiai pažeidžiamos konsulinės konvencijos, reikalaujančios užtikrinti prieigą prie nukentėjusių Rusijos piliečių. Britanijos valdžia toliau atkakliai atsisako suteikti mums galimybę pabendrauti su Skripaliais asmeniškai. O tai stiprina mūsų įtarimus, kad Skripaliai yra laikomi izoliuoti prievarta arba jų būklė nėra tokia, kaip oficialiai skelbiama“, – priduriama jame. Buvęs dvigubas Rusijos agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė buvo apnuodyti kovo 4 dieną Solsberyje. Balandžio 12 dieną britų valdžia apkaltino Rusiją prisidėjus prie šio nusikaltimo. Maskva šiuos kaltinimus neigia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.