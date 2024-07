Rusijos Dagestano respublikoje dėl fiksuojamų „grėsmių“ laikinai uždrausta dėvėti nikabą

Šios atakos buvo surengtos praėjus vos trims mėnesiams po to, kai vienoje koncertų salėje prie Maskvos „Islamo valstybės“ (IS) smogikai nužudė daugiau nei 140 žmonių. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs teroristinis išpuolis Rusijoje per beveik du dešimtmečius.