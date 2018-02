„Naujausiais duomenimis, šio išpuolio Kizliare aukomis tapo jau penki žmonės. Aukų skaičius padidėjo, vienai sunkiai sužeistajai mirus skubios operacijos metu. Ligoninėje – dar trys sužeistieji, iš du – sunkios būklės, jie operuojami“, – sakė ministerijos atstovas. Nelaimė įvyko Dagestano respublikos šiaurinėje dalyje, netoli sienos su Čečėnija, esančiame Kizliare, turinčiame apie 50 tūkst. gyventojų. Rusijos nacionalinės gvardijos atstovai pranešė, kad per incidentą buvo sužeisti du šios tarnybos darbuotojai, viena vietos gyventoja ir policijos pareigūnas. Teisėsaugos pareigūnai naujienų agentūrai „Interfax“ sakė, kad šaudęs asmuo buvo nukautas, sulaikyta drauge su juo buvusi moteris. Manoma, kad ji buvo to vyro sutuoktinė. „Ji bandė slėptis, bet nespėjo. Be to, pirminiais duomenimis, pati moteris nešaudė; šaudė tik vyras, kurį galiausiai nukovė pareigūnai“, – „Interfax“ sakė informuotas šaltinis iš teisėsaugos. Rusijos nacionalinės gvardijos pareigūnai pranešė, kad tas vyras šaudė iš medžioklinio šautuvo. Tiriamojo komiteto atstovo Rasulo Temirbekovo teigimu, šaudynes surengė 1995 metais gimęs vietos gyventojas. Šaulio motyvai kol kas nežinomi. Prie vakarinių Kaspijos jūros krantų esantis Dagestanas, kuriame daugiausia gyvena musulmonai, po dviejų separatistinių karų kaimyninėje Čečėnijoje tapo islamistų sukilimo centru.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.