Anot Tyrimų komiteto, besiaiškinančio sekmadienį įvykusį incidentą, mergaitė buvo hospitalizuota, šiuo metu jai suteikiama medikų pagalba. Nelaimė įvyko per renginį Krasnodaro krašto kaime Uspenskojė, esančiame maždaug už 1 250 km į pietus nuo Maskvos. Per televiziją parodytame mėgėjiškame vaizdo įraše matyti, kaip gyvūnas, kurį už pavadėlio laiko liūtų dresuotojas, staiga užpuolė vaiką. Tyrimų komitetas pradėjo tyrimą dėl saugos pažeidimų per pasirodymą, skirtą mažiems vaikams, ir sulaikė cirko direktorių, kuriam gresia iki šešerių metų laisvės atėmimo. Vaizdo medžiagoje matyti, kad publiką saugo tik prastai pritvirtintas tinklas. Joje taip pat matyti prie cirko arenos stovinti mergaitė, atsigręžusi nugara į liūtę. Anot pareigūnų, mergaitė, kuriai, be kita ko, buvo sužalotas veidas, buvo nuvežta į vaikų ligoninę regiono sostinėje – Krasnodaro mieste. Kaip naujienų agentūrai „RIA Novosti“ pranešė vienas vietos pareigūnas, liūtė neįkando mergaitei, o tik talžė ją letena. Žinomas dresuotojas ir Didžiojo Maskvos cirko direktorius Eduardas Zapašnas interviu radijui „Nacionalinė naujienų tarnyba“ kritikavo sulaikyto cirko vadovo „nusikalstamą aplaidumą“ ir „itin neprofesionalų“ dresuotoją. Rusijos žiniasklaidos žiniomis, už incidentą atsakingas Rostove prie Dono įsikūręs cirkas „Mondial“. Rusijoje tokios atakos nėra retos, nes laukinių gyvūnų šou tebelieka populiarūs, o po provincijas keliauja ne vienas prastai prižiūrimas cirkas. 2016-aisiais Sibire leopardas pabėgo renginio metu ir įkando vienai moteriai. 2012-aisiais Maskvos regione gepardas sudraskė septynerių metų berniukui veidą ir kaklą. Tais pačiais metais Rusijos tolimuosiuose rytuose vieno keliaujančio zoologijos sodo tigras įsikibo nagais vienam trimečiui į galvą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.