„Mus vėl bombarduoja. Vienas iš sviedinių pataikė į naftos bazę Belgorodo srityje“, – sakė Viačeslavas Gladkovas.

Jis pažymėjo, kad „pagalbos tarnybos jau dirba vietoje“, ir pridūrė, kad gaisro išplitimo „rizikos nėra“.

V. Gladkovas socialiniuose tinkluose paskelbė nuotrauką, kurioje matyti iš pastato kylančios liepsnos ir juodų dūmų kamuoliai.

Šaltinį pagalbos tarnybose citavusi Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS pranešė, kad deganti naftos bazė yra kaime pavadinimu Razumnoje-71, esančiame netoli Belgorodo miesto.

Rusija praėjusią savaitę skundėsi, jog padaugėjo artilerijos ir raketų smūgių su Ukraina besiribojančiai jos teritorijai.

Pasak Rusijos pareigūnų, reguliariai apšaudoma Belgorodo sritis, rečiau – srities administracinis centras Belgorodas.

Tačiau penktadienį, kaip pranešė V. Gladkovas, po Ukrainos smūgio mieste užsidegė elektros pastotė ir buvo nutrūkęs elektros tiekimas.

Dieną anksčiau raketa apgadino gyvenamąjį namą Belgorode, o srityje buvo sunaikintas šaudmenų sandėlis.

