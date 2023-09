Tai sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinofrm“.

„Rusijos kariuomenės aviacija smogė Beryslavui. Sugriauta privačių namų. Žuvo moteris. Jos tapatybė nustatinėjama. Sužeistas 1990 metais gimęs policininkas. Įvairaus sunkumo sužeidimų taip pat patyrė 48 metų vyras ir 60 metų moteris“, – rašoma pranešime.

Pasak O. Prokudino, visi nukentėjusieji nuvežti į ligoninę, jiems teikiama reikiama pagalba.

Pareigūnas taip pat informavo, kad dar vienas aviacijos smūgis buvo smogtas Lvovės kaimui – ten žuvo 67 metų vyras.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo Rusijos aviacijos smūgio, kuris buvo smogtas auštant, Beryslave nukentėjo ligoninė ir greitosios medicinos pagalbos skyrius.

Yet more attacks on the people of free #Kherson today.

At least two have died in #Beryslav and the village of #Lviv after a concerted artillery attack on riverside areas.

A 33 year old policeman was among another 3 injuries recorded.#RussiaIsATerroristState

📷TG hyevyy_herson pic.twitter.com/JYHHSGjcOR