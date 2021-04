Nota skelbė, jog du Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje darbuotojai tampa nepageidaujamais asmenimis Lietuvoje už veiklą, nesuderinamą su diplomato statusu. Notoje nurodoma jiems išvykti iš Lietuvos per septynias dienas.

Lietuva priėmė tokį sprendimą po beprecedenčių įvykių Čekijoje, solidarizuojantis su šia šalimi ir taip reiškiant visišką palaikymą Čekijos Respublikai dėl jos veiksmų, reaguojant į 2014 metais įvykdytą sprogdinimą bei neadekvačius Rusijos atsakomuosius žingsnius.

Šalies užsienio reikalų ministras G. Landsbergis penktadienį apie tai pasidalijo žinute tviteryje.

Į tai sureagavo Rusijos ambasada Baltarusijoje, pasidalinusi G. Landsbergio postu ir prirašiusi #SmallDickEnergy (liet. k. „Mažo penio energija“).

Tiesa, šeštadienį šis nepagarbus įrašas buvo pašalintas iš oficialios Rusijos ambasados Baltarusijoje tviterio paskyros.

Nemaža dalis internautų stebėjosi tokia „naują lygį“ pasiekusia Rusijos ambasados Baltarusijoje komunikacija.

„Įsivaizduokite, kad dirbate Putinui ir šitaip tviteryje rašote. Tarsi tai nebūtų susiję su jo mažu peniu“, – rašė vienas internautas.

„Štai kaip dabar siekiama valstybinio pripažinimo“, – stebėjosi kitas internautas.

„Mažo penio energija yra geriau nei jokio penio energija“, – rašė dar vienas, pasidalinęs Vladimiro Putino nuotrauka.

Together with #Latvia 🇱🇻 and #Estonia 🇪🇪 #Lithuania 🇱🇹 decided to show solidarity with #Czechia 🇨🇿 and expel two employees of the Embassy of #Russia 🇷🇺 for their activities incompatible with their diplomatic status. @JakubKulhanek