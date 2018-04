„Atrodo, kad seniai pribrendo laikas ambasadoriui Aleksandrui Jakovenkai ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretoriui Borisui Johnsonui susitikti ir aptarti ištisą virtinę dvišalių klausimų, taip pat incidento Solsberyje tyrimą“, – naujienų agentūrai AFP sakė ambasados atstovė. „Deja, dabartinio bendradarbiavimo su (JK) Užsienio reikalų ministerija negalime vertinti teigiamai“, – pridūrė ji. Atstovė nurodė, kad A. Jakovenka išsiuntė B. Johnsonui „asmeninę notą“ ir paprašė šio susitikimo. „Tikimės Britanijos pusės konstruktyvaus atsakymo ir viliamės, kad toks susitikimas bus surengtas artimiausiu laiku“, – sakė ji. Britanijos URM pranešė gavusi šį prašymą ir pridūrė, kad į jį bus „atsakyta tinkamu laiku“. Pastarosiomis savaitėmis Londono ir Maskvos santykiai pasiekė naujas žemumas po kovo 4-ąją Solsberyje įvykusio buvusio rusų žvalgybininko Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimo. Šią savaitę Skripalių būklė pagerėjo. Juos gydanti ligoninė nurodė, kad buvusio šnipo būklė nebelaikoma kritine, o Julija Skripal ketvirtadienį sakė, kad jos jėgos „kasdien stiprėja“. Britanija ir jos sąjungininkai Vakaruose dėl šios atakos kaltino Maskvą. Kaip teigia britų ekspertai, Skripaliai buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas). Rusija savo ruožtu įnirtingai tvirtina su šiuo incidentu neturinti nieko bendra. Įsiplieskus šiai krizei abi konflikto pusės griebėsi didžiausio viena kitos diplomatų išsiuntimo per kelis pastaruosius dešimtmečius. Ketvirtadienį į Jungtines Valstijas išskrido apie 60 Maskvos išsiųstų amerikiečių diplomatų.. Jungtinės Valstijos penktadienį paskelbė naujų sankcijų septyniems įtakingiausiems Rusijos oligarchams. Maskva pagrasino imtis „griežto atsako“. Jeigu B. Johnsono ir A. Jakovenkos susitikimas įvyktų, prie derybų stalo sėstų vieni balsingiausių šios krizės dalyvių. Šią savaitę ambasadorius surengė 1,5 val. spaudos konferenciją, per kurią neigė, kad Rusija kada nors gamino „Novičiok“, ir užsiminė, kad atsakomybė už Skripalių apnuodijimą galbūt tenka Britanijai. Praeitą mėnesį jis parašė britų policininkui, hospitalizuotam po kontakto su chemine medžiaga, panaudota per išpuolį Solsberyje. Savo laiške A. Jakovenka tvirtino, kad Maskva yra niekuo dėta, ir dėkojo pareigūnui už drąsą. Tuo metu B. Johnsonas praeitą mėnesį viešai pritarė vieno Britanijos įstatymų leidėjo išsakytai minčiai, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas stengsis išnaudoti jo šalies šiemet organizuojamą Pasaulio futbolo čempionatą propagandos tikslams kaip nacių lyderis Adolfas Hitleris pasinaudojo 1936 metų Berlyno olimpiada. Šis pareiškimas sulaukė piktų Kremliaus komentarų, kad tokie pasisakymai yra „pasibjaurėtini“.

