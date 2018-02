Patricia Bullrich spaudos konferencijoje sakė, kad narkotikai buvo aptikti ambasados priestate, o radinio vertė juodojoje rinkoje siekia maždaug 50 mln. JAV dolerių. „Narkotikų prekeivių gauja mėgino per Rusijos ambasados diplomatinių kurjerių tarnybą“ nugabenti narkotikus į Europą, sakė ministrė. Pasak jos, Rusijos ir Argentinos policija nusprendė surengti operaciją, kai Rusijos ambasadorius 2016 metų gruodį informavo pareigūnus apie rastus narkotikus. „Kokainas buvo pakeistas miltais, o 16-oje krepšių su narkotikais buvo paslėpti sekimo prietaisai“, – sakė P. Bullrich ir pridūrė, kad per bendrą operaciją buvo sulaikyti iš viso penki įtariamieji – du Argentinoje ir dar trys Rusijoje. Susiję straipsniai: Advokato ir bankroto administratoriaus byla: kokainas ir dingę STT pinigai Kriminalistų radinys daugiabutyje: šalia unitazo – kokaino presas Pasak ministrės, „itin grynas“ kokainas turėjo būti nugabentas į Rusiją ir galbūt Vokietiją, kur gyvena įtariamas šios gaujos vadeiva. „Manome, kad Vokietijos policija areštuos šį bėglį“, – sakė ji. Pasak P. Bullrich, Rusijos saugumo tarnybos agentai buvo triskart atvykę į Argentiną padėti vietos tyrėjams. Tyrimas truko iš viso ilgiau nei metus. Vienas iš dviejų Argentinoje sulaikytų asmenų yra natūralizuotas rusas, dirbęs Buenos Airių policijoje, sakė P. Bullrich. Vietos žiniasklaida praneša, jog šis asmuo yra Buenos Airių miesto policijos vado pavaduotojas Ivanas Bliznioukas. Tyrėjai mano, kad konfiskuotas kokainas į Argentiną atkeliavo iš Kolumbijos arba Peru.











14 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.