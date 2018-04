„Verta pažymėti, kad, Sergejaus Skripalio dukterėčios Viktorijos teigimu, (jo) name buvo dvi katės, o ne viena. O kur yra antras gyvūnas, iki šiol neaišku“, – sakoma penktadienį Rusijos ambasados Londone paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime. „Ambasada ir toliau prašo atsakymų į šiuos klausimus, kad ir kokie keisti jie atrodo. Taip pat reikalaujame visiško bendradarbiavimo (tyrime)“, – sakoma jame. Anksčiau šią savaitę rusų ir britų spauda citavo S. Skripalio dukterėčią Viktoriją Skripal, pasak kurios, jos dėdės namuose buvo dvi katės ir dvi jūrų kiaulytės. „Jie turėjo katę, vardu Masiania, iš Rusijos ir dar vieną katiną iš prieglaudos“, – V. Skripal citavo Britanijos dienraštis „Daily Mail“. Penktadienį paaiškėjo, kad kai į S. Skripalio namus pietiniame Anglijos Solsberio mieste atvyko veterinaras, jo jūrų kiaulytės jau buvo nugaišusios nuo dehidratacijos. Tuo tarpu vienas jo katinas buvo atvežtas ištirti į Porton Dauno kompleksą, pagrindinę britų gynybos laboratoriją. Ekspertai norėjo išsiaiškinti, ar gyvūnas taip pat nukentėjo nuo nervus paralyžiuojančios medžiagos. Vis dėlto tą katiną buvo nuspręsta užmigdyti. Visų trijų S. Skripalio augintinių palaikai buvo kremuoti „būgštaujant, kad jie galėjo kontaktuoti su nuodinga medžiaga „Novičiok“, – pranešė britų laikraštis „Mirror“. 66 metų S. Skripalis ir jo 33 metų dukra Julija kovo 4-ąją Solsberio mieste buvo rasti apnuodyti, kaip teigiama, Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas). Londonas dėl jų apnuodijimo kaltina Rusiją. Maskva neigia Londono kaltinimus dėl „Skripalių bylos“ ir pabrėžia, kad dar 2017 metais sunaikino paskutines turėtas cheminių ginklų atsargas. S. Skripalis sparčiai sveiksta ir jau nebėra kritinės būklės, o J. Skripal yra sąmoninga, jos būklė stabili, penktadienį pranešė britų medikai.

