„Šiuo metu nematome galimybės utilizuoti [kurą] sudeginant. Jokio naftos produktų išdeginimo nebus“, – sakė ji per pasitarimą Norilske.

Pasak jos, vanduo bus valomas nuo naftos produktų. „Stebėsime utilizavimą, atidžiai prižiūrėsime utilizavimo būdus“, – pridūrė S. Radionova.

Dyzelinas į upę išsiliejo penktadienį, kai netoli Norilsko miesto, įsikūrusio už poliaračio, esančioje elektrinėje pratrūko kuro rezervuaras ir užsidegė naftos produktai. Ši elektrinė energija aprūpina Norilsko pramonės rajoną.

Rezervuare buvo daugiau kaip 21 tūkst. t dyzelino; dalis jo pateko į upelį, įtekantį į Ambarnajos upę.

Trečiadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pasitarimą dėl šios avarijos Krasnojarsko krašte likvidavimo paskelbė nepaprastąją padėtį ir išsakė griežtos kritikos Rusijos kasybos konglomerato „Nornikel“ patronuojamosios bendrovės NTEK atžvilgiu, be to, pavedė teisėsaugos organams išsiaiškinti, kodėl bendrovė laiku nepranešė apie įvykį.

Krasnojarsko srities gubernatorius Aleksandras Usas V. Putinui pranešė, kad apie „tikrąją padėtį“ sužinojo tik sekmadienį, kai socialiniuose tinkluose pasirodė „nerimą keliančios informacijos“.

Jis sakė, kad vienintelė galimybė utilizuoti surinktus teršalus – juos sudeginti.

„Tokio degalų kiekio sudeginimo patirties Krasnojarsko krašto teritorijoje nėra. Todėl, deja, negaliu prognozuoti, kad tai sėkmingai ir per 14 dienų bus padaryta“, – per pasitarimą sakė jis.

Aplinkos ministras Dmitrijus Kobylkinas per pasitarimą su V. Putinu sakė, kad jo ministerija nepritaria Norilske išsiliejusio dyzelino deginimui.

„Padėtis labai sunki. Neįsivaizduoju, kaip dabar Rusijos Arkties zonoje sudeginti tiek degalų. Atvirai kalbant, man kyla didelių abejonių. Reikia pasistengti kiek tik įmanoma surinkti degalus, sumaišyti juos su atitinkamais cheminiais reagentais, ir [tik] tuo atveju, kai bus visiškai sunku, kažką sudeginti. Bet toks laužas tokiame plote, mano nuomone, bus didelė problema“, – sakė D. Kobylkinas.

Rusijos tyrimų komitetas pranešė pradėjęs tris baudžiamuosius tyrimus dėl aplinkosaugos pažeidimų ir sulaikęs vieną elektrinės darbuotoją.