„Mes taip pat turime laivyną, tad jis bus panaudotas neutralizuoti tokios idėjos įgyvendinimą, jei jai būtų ryžtasi. Tai - tik Donaldo Trumpo (JAV prezidento Donaldo Trampo - red.) eilinė viešųjų ryšių akcija“, - agentūrai „Interfax“ sakė V. Kravčenka. Rusijos Juodosios jūros laivynui anksčiau vadovavusio admirolo Vladimiro Komoedovo manymu, JAV gali tam ryžtis, tačiau toks žingsnis sulauktų Rusijos atsako. „Rusija neturi lėktuvnešių Viduržemio jūroje, tačiau mūsų eskadra kažką sugeba. Galbūt, amerikiečiai šoktų aukščiau bambos tokiai idėjai įgyvendinti, nors jie turi galimybių tai padaryti“, - pareiškė Rusijos admirolas. Pasak V. Komoedovo, Jungtines Valstijas remia kitos NATO narės ir Izraelis, o tai sukuria jų stiprų karinį pranašumą prieš Rusiją Viduržemio jūroje. „Rusija pajėgi tam pasipriešinti. Imtumėmės konvojaus, lydėtume kiekvieną laivą į Siriją ir iš jos. Tegul pabando“, - pabrėžė V. Komoedovas. JAV vidaus reikalų sekretorius Ryanas Zinkė pareiškė apie galimybę surengti Rusijos jūrinę blokadą Artimuosiuose Rytuose. „JAV turi galimybę - dėka mūsų laivyno - užtikrinti, kad jūrinės linijos liktų atviros, ir, jei reiks, juos blokuoti... todėl, kad jų energijos ištekliai nepatektų į rinkas“, - pareiškė R. Zinkė, kurį citavo JAV leidinys „Washington Examiner“. Jo žodžiais, Rusija skverbiasi į Artimuosius Rytus taip pat ir dėl to, kad galėtų prekiauti gausiais šio regiono energijos ištekliais, įskaitant Irano.

