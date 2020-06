„Per praėjusią parą 83 Rusijos regionuose patvirtinti 8 404 COVID-19 atvejai, įskaitant 2 924 (34,8 proc.) aktyvius atvejus be klinikinių apraiškų“, – nurodoma štabo pranešime.

Pastarąsias devynias dienas per parą registruojamų naujų užsikrėtimo atvejų skaičius Rusijoje neviršija 9 000, tačiau naujų mirčių skaičius lieka didelis. Per praėjusią parą užfiksuota 216 mirčių, ir tai yra antras didžiausias aukų skaičius per visą pandemijos laikotarpį šalyje. Daugiausia – 232 – žmonės mirė gegužės 29-ąją.

Iki šiol šalyje užregistruoti 493 657 užsikrėtimo atvejai, 6 358 žmonės mirė, 252 783 pacientai išrašyti iš ligoninių.

Rusijos vartotojų teisių agentūra „Rospotrebnadzor“ pranešė, kad šalyje bendrai jau atlikta daugiau kaip 13,5 mln. COVID-19 testų, iš kurių 290 tūkst. atlikti pastarąją parą.

Medikai šiuo metu stebi 318 tūkst. žmonių.

Rusija užima trečią vietą pasaulyje pagal patvirtintų COVID-19 atvejų skaičių; ją lenkia tik Jungtinės Valstijos, kur patvirtinta 1,97 mln. atvejų, ir Brazilija, kur užregistruota 739,5 tūkst. užsikrėtimo atvejų.

Ketvirtą vietą šiame sąraše užima Jungtinė Karalystė, kur užfiksuota 289 tūkst. užsikrėtimo atvejų, ją vejasi Indija, kur patvirtinta 276 tūkst. COVID-19 atvejų, 10,2 tūkst. iš jų – per praėjusią parą.