„Avarija įvyko pervažoje, – nurodė šaltinis. – Autobusas PAZ su kultūros darbuotojais, važiuodamas į vaikų stovyklą, įvažiavo į pervažą, reguliuojamą semaforu. Pirminiais duomenimis, autobuso vairuotojas nusprendė pralėkti prieš besiartinantį traukinį ir leido įvykti susidūrimui.“ Per nelaimę nukentėjo devyni autobuso keleiviai, keturi žmonės žuvo. Vaikų autobuse nebuvo.

