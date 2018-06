Dėl incidento pradėta baudžiamoji byla. Pasak pareigūnų, sekmadienį apie 8 val. 20 min. vietos (ir Lietuvos) laiku reguliuojamoje geležinkelio pervažoje Oriolo rajone susidūrė krovininis traukinys ir keleivinis autobusas. Per incidentą žuvo keturi žmonės, tarp jų vienas vaikas, o dar 12 asmenų buvo sužeisti, informavo Tyrimų komiteto spaudos tarnyba. Įvykio vietoje dirba tyrėjai ir Tyrimų komiteto kriminalistai.

