Šie areštai yra naujausi veiksmai prieš Rusijoje uždraustą religinį judėjimą. Šie Jehovos liudytojai buvo suimti į šiaurės rytus nuo Maskvos esančiame Kirovo regione. Pareigūnai pranešė per kratas įtariamųjų namuose radę dvi granatas ir vieną sausumos miną. Jehovos liudytojai yra krikščioniška konfesija, atsiradusi XIX amžiaus pabaigoje Jungtinėse Valstijose. Rusijos valdžios pareigūnai šią religinę bendruomenę laiko sekta. Pernai šalies aukščiausiasis teismas uždraudė Jehovos liudytojų veiklą Rusijoje. „Jie rengė susitikimus ir ragino kitus prisijungti prie jų organizacijos“, - regiono tyrėjų atstovė Jevgenija Vorožcova sakė naujienų agentūrai AFP. Pasak jos, pareigūnai tiria, kaip šie Jehovos liudytojų organizacijos nariai gavo minėtus ginklus. Daugiau informacijos atstovė nepateikė. Tuo metu Europos Jehovos krikščionių liudytojų asociacijos narys Jaroslavas Sivulskis pareiškė, jog ginklų laikymu šio judėjimo narius Rusijos pareigūnai apkaltina pirmą kartą. „Esame šokiruoti, - sakė jis telefonu iš Latvijos sostinės Rygos. - Tai juokinga ir keista. Kodėl minos?“ Slapti susitikimai Antradienį tyrėjų paskelbtame pareiškime sakoma, kad Jehovos liudytojų organizacijos nariai norėjo pratęsti šio judėjimo veiklą Kirove ir aplinkiniuose miestuose. Pasak pareigūnų, šiais metais nuo rugpjūčio iki rugsėjo jie organizavo slaptus susitikimus, per kuriuos buvo giedamos psalmės ir skaitoma Rusijoje uždrausta „ekstremistinė“ literatūra. Be to, iš savo rėmėjų jie surinko daugiau nei 500 tūkst. rublių (6,8 tūkst. eurų) aukų. Penketui buvo pareikšti kaltinimai dėl įtariamo vadovavimo „ektremistinei organizacijai“ ir jos finansavimo, nurodoma pareiškime. Pasak J. Sivulskio, susidorojimas su Jehovos liudytojais Rusijoje suintensyvėjo nuo kovo, kai prezidentas Vladimiras Putinas buvo perrinktas ketvirtai kadencijai. Maždaug 25 šios organizacijos nariai šiuo metu yra sulaikyti ir laukia teismo, nurodė jis. Anksčiau šiais metais JAV įsikūrusi žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) apkaltino Rusijos valdžią vykdant „didelio masto“ persekiojimo kampaniją prieš šią religinę bendruomenę. Jehovos liudytojai sako turintys 170 tūkst. narių 144 mln. gyventojų turinčioje Rusijoje, kurios dauguma gyventojų yra krikščionys ortodoksai. Tūkstančiai šios bendruomenės narių pabėgo į kitas šalis.

