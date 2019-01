Leidinio žiniomis, airių diplomatai jau paprašė Maskvos leisti jiems pabendrauti su P. Whelanu. Tuo metu Kanados valdžia patvirtino, kad žino apie vieno savo piliečio suėmimą. Suimtojo tėvai yra britai, persikėlę į Kanadą. Laikraštis aiškina, kad Airijos pasą turi teisę gauti žmonės, įrodę turintys airiškų šaknų. Kaip anksčiau penktadienį televizijos „Sky News“ eteryje pareiškė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas, Londonas nesutinka, kad „žmonės būtų įtraukiami į diplomatinius žaidimus“. Airių pareigūnai penktadienį pranešė, kad P. Whelanas paprašė Airijos vyriausybės pagalbos, ir pažadėjo padaryti viską, kad jam padėtų. Airijos užsienio reikalų departamento išplatintame pranešime sakoma, kad Airijos ambasada Maskvoje prašo suteikti galimybę P. Whelanui susisiekti su atstovybe. Tokį prašymą ji pateikė „gavusi pagalbos prašymą“ iš Maskvoje suimto Airijos piliečio. Airijos „Užsienio reikalų ir prekybos departamentas suteiks visą galimą ir reikiamą pagalbą šioje byloje“, nurodoma pranešime. 48 metų P. Whelanas yra buvęs JAV jūrų pėstininkas ir vienos JAV kompanijos saugumo vadovas. Jis buvo suimtas prieš savaitę Maskvoje ir apkaltintas šnipinėjimu. Jo šeima tvirtina, kad Maskvoje P. Whelanas dalyvavo draugo vestuvėse.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.