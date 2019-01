„Vidaus reikalų ministerijos ir Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnai „karštais pėdsakais“ sulaikė įtariamąjį dėl Kuindžio paveikslo vagystės“, – naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė VRM atstovė Irina Volk. „Paaiškėjo, kad tai – 31 metų vyras, sulaikytas Maskvos srities Zarečjės kaimelyje“, – pridūrė pareigūnė. Pasak jos, įtariamasis „papasakojo, kad paslėpė pavogtą paveikslą (Maskvos) Odincovo rajone statomo objekto teritorijoje, kur jį ir konfiskavo policininkai“. Įtariama, kad vyras meno kūrinį norėjo parduoti. I. Volk nurodė, jog gruodį šis įtariamasis buvo sulaikytas Maskvoje už narkotikų laikymą ir vėliau paleistas už užstatą. Pasak pareigūnės, šiuo metu ieškoma galimų jo bendrininkų. Apie A. Kuindžio paveikslo „Ai-Petri. Krymas“ dingimą policijai buvo pranešta sekmadienį. Piešinys skubiai buvo įtrauktas į pavogtų meno kūrinių registrą tam, kad jo nebūtų įmanoma išvežti į užsienį. Kai paveikslas buvo surastas, muziejaus darbuotojai sakė, kad kūrinys iš pažiūros atrodo neapgadintas. Kaip pranešė vienas „Interfax“ šaltinis, paveikslas dingo galerijoje esant dideliam skaičiui lankytojų. „Vyras, kuris buvo palaikytas muziejaus darbuotoju, ramiai priėjo prie Kuindžio piešinio, išėmė jį iš rėmo ir išėjo“, – kalbėjo naujienų agentūros pašnekovas. „Muziejaus darbuotojai ir lankytojai nesuprato, kas nutiko, o paveikslo pradėta ieškoti kelios minutės po to“, – pridūrė jis. Tai yra antras incidentas Tretjakovo galerijoje per pastaruosius aštuonis mėnesius. Policija pernai gegužę sulaikė vyrą, suniokojusį Ilja Repino paveikslą „Ivanas Rūstusis ir jo sūnus Ivanas“.

