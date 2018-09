„Sankt Peterburgo miesto teismas atšaukė Vyborgo rajono teismo sprendimą pratęsti kardomąją priemonę suėmimą ir atsisakyti pakeisti kardomąją priemonę V. Antonovui, kaltinamam (...) sukčiavimu. Kaltinamajam paskirtas namų areštas iki 2018 metų lapkričio 18-osios“, – sakoma išplatintame pranešime. Buvęs bankrutavusio Lietuvos „Snoro“ banko pagrindinis akcininkas ir buvęs FK „Portsmouth“ savininkas V. Antonovas buvo sulaikytas Pamaskvėje balandžio 12 dieną. Netrukus jam buvo pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo itin stambiu mastu. Balandžio 13-ąją Vyborgo rajono teismas skyrė jam kardomąją priemonę areštą. Teismas tąkart atmetė V. Antonovo prašymą vietoj įkalinimo skirti namų areštą – teisėja nusprendė, kad jis gali slapstytis. Baudžiamoji byla V. Antonovui iškelta dėl įtarimo sukčiaujant iš banko „Sovetskij“ pasisavinus 150 mln. rublių. Nusikaltimą įvykdė grupė iš anksto susitarusių asmenų. Tyrėjai agentūrai „Interfax“ teigė, jog už tokio pobūdžio nusikaltimus gresia laisvės atėmimas daugiau nei trejiems metams. Tuo metu „Snoro“ bylą tirianti Lietuvos teisėsauga V. Antonovui kartu su buvusiu „Snoro“ vadovu Raimondu Baranausku yra pareiškusi įtariamus piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu ir iššvaistymu, nusikalstamu bankrotu, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumento suklastojimu ar disponavimu suklastotu dokumentu. Lietuvos prokurorai, rengdamiesi už akių teisti Rusijoje besislapstančius V. Antonovą ir R. Baranauską, informavo Rusijos generalinę prokuratūrą apie šiems asmenims pareikštus įtarimus. Didžiosios Britanijos teismai 2015 metais buvo nusprendę tuo metu Londone gyvenusius V. Antonovą ir R. Baranauską išduoti Lietuvai, tačiau pastarieji iš šios valstybės pabėgo į Rusiją. Pastaraisiais metais V. Antonovas nesėkmingai bandė per Rusijos teismus iš „Snorą“ nacionalizavusios Lietuvos vyriausybės prisiteisti daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų.

