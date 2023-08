Apie šį įvykį skelbia ir užsienio, ir Rusijos portalai. RBC.ru rašo, kad lėktuvas sudužo Tverės regiono šiaurės vakaruose, žuvo 10 žmonių.

Vaizdo įrašus iš įvykio vietos skelbia „Telegram“ kanalai „Baza“ ir „Mash“.

Paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip orlaivis staiga praranda aukštį, pradeda nardyti ir nukrenta, po to avarijos vietoje atsiranda tiršti dūmai.



Pasak „Baza“, kalbama apie verslo lėktuvą. Kremliaus propagandistė Ksenija Sobčiak, remdamasi šaltiniais, taip pat „Baza“, rašo, kad orlaivis laivas priklauso „Wagner PMC“ įkūrėjui Jevgenijui Prigožinui.

Vėliau Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija pranešė, kad sudužusiame „Embraer Legacy“ privačiame lėktuve, skridusiame iš Maskvos į Sankt Peterburgą, buvo 10 žmonių (įskaitant 3 įgulos narius).

„Remiantis preliminaria informacija, visi lėktuve buvę asmenys žuvo“, – nurodė spaudos tarnyba.

Rusijos naujienų agentūra TASS, remdamasi Rusijos aviacijos duomenimis skelbia, kad tarp keleivių buvo pats J. Prigožinas.

„Remiantis pateiktu lėktuvo keleivių sąrašu, jame taip pat buvo ir J. Prigožino pavardė“, –patvirtino Rusijos federalinė oro transporto tarnyba, skelbia „Kommersant“.

Patvirtinta ir tai, kad lėktuvas „Embraer Legacy 600“, kurio serijos numeris buvo RA-02795, priklausė „Wagner“ bendrovei.

Nepatvirtintais duomenimis tarp žuvusiųjų taip pat buvo vienas "Wagner" įkūrėjų Dmitrijus Utkinas, buvęs Rusijos specialiųjų pajėgų karininkas, realiai vadovavęs "Wagner" koviniams daliniams.

Telegram kanalas „VČK - OGPU", dažnai publikuojantis ne itin plačiam ratui prieinamą informaciją pranešė, kad J. Prigožino lėktuvas buvo numuštas dvejomis raketomis „S-300".

Taip pat patikslinama, kad tuo metu, kai sprogo orlaivis, skrido dar vienas su J. Prigožinu siejamas lėktuvas, kuris šiuo metu suka ratus aplinkui Maskvą.

Vienas Rusijos karinėms pajėgos artimų šaltinių, kuris "Telegram" kanale rašo prisidengęs "Fighterbomber" slapyvardžiu pastebėjo, kad J. Prigožino lėktuvas numuštas praėjus dviems mėnesiams nuo "Wagner" samdinių maišto, kurio metu J. Prigožino vadovaujami samdiniai numušė šešis orlaivius.



Papildyta 20.45. BBC naujienų tarnybos rusų kalba korespondentas Andrejus Zacharovas rašo, kad šiandien J. Prigožinas iš tikrųjų skrido į Rusiją iš Afrikos, o su juo buvo visas „Wagner PMC“ komandos personalas. „Tai bus stebuklas, jei jis bus kitame lėktuve“, - savo šaltinius cituoja A. Zacharovas.

Papildyta 20.55. Rusijos žiniasklaida: lėktuvo katastrofos vietoje rasti aštuoni kūnai. Kanalas „Baza“ socialiniame tinkle „Telegram“ skelbia, kad visi žuvusieji stipriai apdegę, todėl gali prireikti DNR ekspertizės, kad būtų nustatytos žmonių tapatybės.

Papildyta 21 val. Kaip praneša Laisvės radijas, (Radio Svoboda), Rusijos Nepaprastųjų situacijų ministerija kol kas nekomentuoja lėktuvo katastrofos priežasčių. Tačiau pranešama, kad pradėtas tyrimas.Pasak Radio Svoboda, Prigožino struktūros taip pat susilaiko nuo komentarų. Pasak žiniasklaidos, Prigožino aplinka negali su juo susisiekti. Patvirtinimo, kad Prigožinas skrido šiuo lėktuvu, šiuo metu taip pat nėra.

Papildyta 21.20 val. Rusijos paskirtos Zaporižės regiono administracijos atstovas Vladimiras Rogovas sakė gavęs patvirtinimą iš „Wagner PMC“ samdinių apie Jevgenijaus Prigožino ir Dmitrijaus Utkino mirtį. „„Ką tik kalbėjau su iškiliais „muzikantais“. Jie patvirtina Jevgenijaus Prigožino ir Dmitrijaus Utkino mirtį. Dangaus Karalystė išėjusiems Dievo tarnams Jevgenijui ir Dmitrijui“, - paskelbė V. Rogovas. „Wagner“ būrys dar vadinamas „muzikantais“ arba „orkestru“.

Papildyta 21.50 val. J. Progožinui priklausiusį lėktuvą Embraer Legacy 600 numušė Rusijos gynybos ministerijai priklausanti oro gynybos sistema Tverės srityje, skelbia Ukrainos portalas „Fokus“ (FOCUS.UA) remdamasis „telegram“ kanalu „Grey Zone“. Pasak portalo Fokus, vietiniai gyventojai prieš nukrentant lėktuvui girdėjo du oro gynybos sistemai būdingus driokstelėjimus. Viename iš vaizdo įrašų danguje matomi būdingi kondensaciniai pėdsakai matomi danguje. Tą patvirtina ir liudytojai, praneša „Fokus“.

Papildyta 22 val. „Wagner“ artimi šaltiniai socialiniuose tinkluose skelbia, kad dar prieš kurį laiką buvo sukurtas planas, ką daryti J. Prigožino žūties atveju. Esą parengtas planas jau pradėtas vykdyti nedelsiant. Koks yra šio plano turinys, neskelbiama, tačiau „Wagner“ palaikančiuose „Telegram“ kanaluose jau sklinda kalbos apie kerštą ir antrą „teisingumo žygį į Maskvą“.

Papildyta 22.25 val. Su „Wagner“ tiesiogiai siejamas „Telegram“ kanalas GREY ZONE pasidalijo senu J. Prigožino įrašu, kur jis lanko palaidotus žuvusius samdinius kapinėse, o taip pat paliko akivaizdžiai Kremliui grasinančią žinutę. „Tegu tai tampa pamoka visiems. Eiti reikia iki galo“, – rašoma „Wagner“ kanalo įraše, taip primenant birželio mėnesį įvykusį J. Prigožino maištą, kuris po kelių dienų buvo sustabdytas likus vos keliems šimtams kilometrų iki Maskvos.

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx