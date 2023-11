Rusijoje sudegintas raketų kovines galvutes gaminančios įmonės direktoriaus automobilis

Kaip informavo Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, naktį iš lapkričio 2-osios į 3-iąją Žemutiniame Naugarde sudegė automobilis „Volvo XC90“.

„Sudegintas automobilis priklausė Rusijos piliečiui Igoriui Kuznecovui, kuris eina akcinės bendrovės „GosNIIMaš“ generalinio direktoriaus pareigas“, – praneša Ukrainos žvalgyba.

Kaip pažymima, ši įmonė yra lyderė kuriant ir gaminant kovines galvutes Rusijos raketoms, kuriomis teroristinė Maskva atakuoja objektus Ukrainoje. Vyriausioji žvalgybos valdyba pridūrė, kad generalinio direktoriaus asmeninio automobilio sudeginimo akciją įvykdė pasipriešinimo judėjimo atstovai.

„Nė vienas asmuo, prisidėjęs prie karo nusikaltimų, ukrainiečių žudymo ir mūsų valstybės infrastruktūros naikinimo, niekada ir niekur negalės jaustis saugus“, – sakoma pranešime.

Jame taip pat pažymima, kad priešų „medžioklė“ tęsiasi.

⚡️In russia, the car of the general director of the "gosNIImash" enterprise, which manufactures warheads for missiles, was burned - the MDI of the Ministry of Defense of Ukraine.

"_This enterprise is a leader in the field of development and production of warheads for russian… pic.twitter.com/QOStxtm3Zr