Rusijoje – rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų, mirė 1 069 pacientai

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 35 660 naujų COVID-19 atvejų ir mirusius 1 072 pacientus.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinti 7 778 nauji COVID-19 atvejai, o Sankt Peterburge – 2 693. Be to, sostinėje mirė 83 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 65 pacientų gyvybių.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 279 573 COVID-19 atvejai, 231 669 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 186 611 pacientų, iš jų 20 690 – per praėjusią parą.