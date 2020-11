Ankstesnis rekordinis sergamumas Rusijoje fiksuotas pirmadienį, kai testais buvo patvirtinta per 25 tūkst. naujų COVID-19 atvejų. Antradienį ir trečiadienį buvo nustatyta kiek mažiau naujų užsikrėtimo atvejų – atitinkamai 24 326 ir 23 675 atvejai.

Tuo pačiu metu šalyje daugėja patvirtintų mirčių; rodikliai ėmė augti praeitą savaitę, trečiadienį siekė 507, ketvirtadienį – jau 524.

Vis dėlto pareigūnai sako pastebintys ir teigiamą tendenciją dėl iš ligoninių paleidžiamų pasveikusių pacientų skaičiaus. Per praėjusią parą iš ligoninių buvo išrašyti 25 073 pasveikę asmenys.

Didžiausias sergamumas tebefiksuojamas Maskvoje: per praėjusią parą ten nustatyti 6 075 užsikrėtimo atvejai, mirė 73 pacientai. Sostinėje per pastarąją parą pasveiko ir iš ligoninių buvo išrašyti 6 229 žmonės – daugiausiai per šį rudenį.

Nuo epidemijos pradžios šalyje išaiškinta iš viso 2 187 990 COVID-19 atvejų, 38 062 užsikrėtusieji mirė.

Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 1 685 492.