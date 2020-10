Rusijoje – rekordinis mirčių nuo koronaviruso skaičius

Per parą nustatomų COVID-19 atvejų skaičius Rusijoje ėmė didėti nuo rugsėjo: per mėnesį jų pagausėjo nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst., per pirmąsias dvi spalio savaites paros prieaugis padidėjo iki 15 tūkst., o pirmadienį koronavirusinė infekcija nustatyta 17 347 žmonėms.

Didžiausias sergamumas tebefiksuojamas Maskvoje: per praėjusią parą Rusijos sostinėje užregistruota 4 312 užsikrėtimo ir 61 mirties atvejis.

Nuo epidemijos pradžios visoje šalyje nustatyti iš viso 1 547 774 COVID-19 atvejai, 26 589 užsikrėtusieji mirė.

Iš gydymo įstaigų per praėjusią parą išrašyti 12 844 pacientai. Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 1 158 940, sakoma operatyvinio štabo pranešime.

Rusijoje pastarąją parą užfiksuotas rekordinis mirčių nuo koronaviruso skaičius – 320. Diena