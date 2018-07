„Nebegalime patekti į muziejų, o vakar buvo pamėginta, tikriausiai miesto tarybos prašymu, konfiskuoti eksponatus“, – naujienų agentūrai AFP pranešė vakariniame Rusijos regione Joškar Oloje esančio instituto direktorius Nikolajus Arakčejevas. Vienas šaltinis Kultūros ministerijos regioniniame padalinyje, pageidavęs likti anonimas, nurodė AFP, kad pastatas buvo uždarytas, nes jis esąs prastos būklės ir kelia „pavojų lankytojams“. Oficialių komentarų ministerija kol kas nepateikė. Muziejaus direktorius skeptiškai vertina prielaidą, kad pastatas yra pavojingas, ir pažymėjo, kad remontuoti reikia tik stogą. Buvęs kariškis N. Arakčejevas keletą metų dirbo nevyriausybinės organizacijos „Memorial“, kurį specializuojasi žmogaus teisių ir sovietmečio represijų srityse, vietos padalinyje. Jis kelis dešimtmečius mėgino ieškoti stalinizmo aukų palaikų netoliese esančiame miške, kur buvo sušaudyta šimtai žmonių. Pasak N. Arakčejevas, jo veiksmai pykdė vietos valdžią. „Jie nori sunaikinti muziejų, kuris yra istorinės tiesos ir laisvės šaltinis“, – pareiškė jis. Šį mėnesį Jurijui Dmitrijevui – žinomam rusų istorikui, taip pat tyrinėjusiam Stalino laikų masines kapavietes – buvo pateikti kaltinimai dėl lytinės prievartos, nors anksčiau teismas buvo jį išteisinęs. Dabar jam gresia iki 20 metų laisvės atėmimo. Birželį dar vienas rusų tyrėjas pareiškė sužinojęs, kad Maskva įsakė sunaikinti kai kuriuos įkalinimo įstaigų dokumentus, tarp jų susijusius su GULAGo sistema. Jis sakė išsiaiškinęs šį faktą, kai pateikė prašymą pateikti archyvo duomenų. Buvusio KGB darbuotojo Vladimiro Putino prezidentavimo metu Rusijos valdžia dėjo pastangas sumenkinti sovietines represijas, įskaitant kalinimą vadinamosiose darbo stovyklose, kur buvo išsiųsti milijonai Sovietų Sąjungos gyventojų, įskaitant politinius disidentus.

