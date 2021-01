Rusijoje prasidėjus protestams sulaikyta kelios dešimtys Navalno šalininkų

Masinius protestus paraginęs surengti aktyviausias V. Putino kritikas praėjusį savaitgalį grįžo į Maskvą kelis mėnesius praleidęs Vokietijoje, kur buvo gydomas po apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Jis buvo sulaikytas Šeremetjevo oro uoste ir nugabentas į tardymo izoliatorių.

Manoma, kad dešimtyje miestų planuojami protestai taps didžiausiu opozicijos Rusijoje galimybių mobilizuoti žmones išbandymu, nepaisant didėjančio Kremliaus spaudimo kritikams ir koronaviruso pandemijos.

Pirmieji protestai įvyko Tolimuosiuose Rytuose ir Sibire, įskaitant Vladivostoką, Chabarovską ir Čitą, kur į gatves išėjo keli tūkstančiai žmonių, pranešė A. Navalno šalininkai.

Tinklalapio „OVD-Info“, renkančio informaciją apie areštus per politinius protestus Rusijoje, duomenimis, 10-yje miestų buvo sulaikyta apie 50 žmonių.

Valdžia pažadėjo griežtai kovoti ir pasitelkti policiją sakydama, kad nesankcionuoti viešieji renginiai bus „nedelsiant numalšinti“.

Maskvoje, kur paprastai vyksta didžiausi mitingai, protestuotojai rinksis susitikti centrinėje Puškino aikštėje 14 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku ir tada patraukti link Kremliaus.

„Sulauksiu pagalbos“

Protestų išvakarėse A. Navalnas, kuris yra laikomas itin griežtai saugomame Maskvos tardymo izoliatoriuje „Matrosskaja Tišina“, dėkojo savo šalininkams.

„Puikiai žinau, kad už mano kalėjimo sienų yra daug gerų žmonių ir kad sulauksiu pagalbos“, – kalbėjo jis penktadienį.

A. Navalno žmona Julija teigė prisijungsianti prie protesto Maskvoje.

„Dėl savęs, dėl jo, dėl mūsų vaikų, dėl mūsų vertybių ir idealų“, – parašė ji savo paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“.

Artėjant protestams keli pagrindiniai A. Navalno padėjėjai buvo uždaryti į areštines dėl protestų organizavimo įstatymų pažeidimo ir jiems buvo skirtos trumpos laisvės atėmimo bausmės, siekiant užkirsti kelią jiems dalyvauti mitinguose.

Tyrimų komitetas, tiriantis sunkius nusikaltimus, penktadienį pranešė pradėjęs baudžiamąjį tyrimą dėl raginimų dalyvauti neteisėtuose protestuose.

Skubiai organizuotas teismas pirmadienį įkalino A. Navalną 30 parų, o jo šalininkai baiminasi, jog valdžia planuoja opozicionieriui skirti ilgą laisvės atėmimo bausmę, siekdama jį nutildyti.

„Putino rūmai“

Šią savaitę A. Navalno komanda išplatino reportažą apie didžiulį dvarą ant Juodosios jūros kranto, kuris, kaip manoma, priklauso prezidentui V. Putinui.

Protests are taking place across Russia today, calling for Navalny’s release.



Reportaže apie „Putino rūmus“ teigiama, kad Rusijos prezidentui priklauso 17 691 kvadratinio metro ploto valda – 39 kartus didesnis už Monako Kunigaikštystę.

Rūmuose yra kazino, teatras ir kaljano kambarys su ant scenos įrengtu stulpu šokiams.

Beveik dviejų valandų trukmės vaizdo reportažas nuo antradienio buvo peržiūrėtas daugiau nei 65 milijonus kartų ir tapo žiūrimiausiu Kremliaus kritiko tyrimo „YouTube“ platformoje.

Kremlius paneigė, kad valda priklauso V. Putinui.

Daug rusų pasitelkė socialinės žiniasklaidos priemones, įskaitant vaizdo įrašų bendrinimo programą „TikTok“, kuri yra itin populiari populiarią paauglių tarpe, norėdami išreikšti palaikymą A. Navalnui ir paraginti protestuotojų aktyvumą šeštadienį.

Įrašai su grotažyme ir reikalavimu paleisti A. Navalną gausiai paplito po Kinijoje sukurtą platformą; jais dalijosi tūkstančiai Rusijos gyventojų.



Rusijos žiniasklaidos priežiūros tarnyba perspėjo interneto platformas neskatinti nepilnamečių dalyvauti protestuose ir pagrasino skirti didžiules baudas.

Penktadienį tarnyba pranešė, kad žiniasklaidos platformos, įskaitant „TikTok“, „YouTube“ ir „Instagram“, pašalino dalį turinio.

Protests in support of Navalny already under way in several cities in Siberia – including Yakutsk, where it’s -50 degrees! https://t.co/UHnqFKz0pj