Rusijoje plinta antikarinės nuotaikos: labai tikėtina, kad situacija gali tapti nevaldoma

Putinas nepritaria karui?

Ketinimą kandidatuoti į prezidentus V. Putinas veikiausiai paskelbs gruodžio 14 d., per suplanuotą (taip teigia RBK šaltiniai) svarbiausią kiekvienų metų propagandinį šou „Tiesioginė linija“. Tai yra renginys, per kurį V. Putinas paprastai atsakinėja į iš anksto suderintus specialiai atrinktų „eilinių rusų“ klausimus. Šiais metais „Tiesioginė linija“ bus suderinta su dar vienu šou – „didžiąja spaudos konferencija“, per kurią V. Putinas taip pat atsakinės į klausimus, taip pat suderintus, bet jau užduodamus atrinktų žurnalistų. Praėjus trims dienoms po „Tiesioginės linijos“, gruodžio 17 d., įvyks V. Putiną remiančios partijos „Vieningoji Rusija“ suvažiavimas. Jis bus paskirtas vienam tikslui – kandidato V. Putino palaikymui.

Abi paminėtos datos patenka į gruodžio 8–18 d. laikotarpį, per kurį, vadovaujantis įstatymais, Rusijos Federacijos Taryba turi paskelbti prezidento rinkimų datą.

Artėjant rinkimams iš Kremliaus retorikos dingo karinis atspalvis. Kaip teigia šaltiniai iš Kremliaus kontroliuojamos Rusijos žiniasklaidos, per agitacijos už V. Putiną kampaniją, startuosiančią po kandidatūros iškėlimo, skambės kokios tik nori tezės, bet tiktai ne užuominos apie karą Ukrainoje.