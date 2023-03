Rusijoje per radiją ir TV nuskambėjo informacija apie oro pavojų

Tai ketvirtadienį pranešė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovai, kuriais remiasi „Interfax“.

„Dėl įsilaužimo į radijo stočių ir televizijos kanalų serverius, Maskvos teritorijoje nuskambėjo informacija apie oro pavojų. Ji yra melaginga ir neatitinka tikrovės“, – sakoma pranešime.

Anksčiau internete pasirodė pranešimų, kad kai kurių radijo stočių ir televizijos kanalų eteryje buvo paskelbta apie oro pavojų Rusijos sostinėje.

Meanwhile in Moscow: "Everyone immediately take shelter!" a message appeared on the TV screens. For viewers in Moscow, the broadcast was interrupted by a clip about the attack, a recommendation to go to shelters, take potassium iodide tablets and use gas masks#OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/5PYpdk6DAl