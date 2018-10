Antrame pagal dydį šalies mieste Sankt Peterburge naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė matęs, kaip per valdžios nesankcionuotą protesto akciją, sutraukusią į miesto centrą dešimtis žmonių, buvo areštuoti 20 demonstrantų. Duomenis apie politinius areštus renkantis nepriklausomas portalas „OVD-Info“ nurodė, kad per sekmadienį vykusius protestus Maskvoje buvo sulaikyti 18 žmonių, Sankt Peterburge – 40. Kai kurie iš sulaikytųjų laikė iškėlę plakatus su užrašu „Kremliau, grąžink savo įkaitus“ ir kaltinimais Federalinei saugumo tarnybai (FSB) sufabrikavus bylą prieš dešimt jaunuolių. „Atėjau čia palaikyti tų areštuotųjų, nes jie turėtų būti paleisti į laisvę. Jei būsime matomi tik internete, niekas nepasikeis“, – naujienų agentūrai AFP Sankt Peterburge sakė 20-metė protestuotoja Jekaterina Anenkova. Maskvoje maždaug 200 žmonių surengė protesto akciją prie FSB būstinės Lubiankos aikštėje. Jos metu buvo areštuoti keli žmonės. „Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad toks dalykas galėtų nutikti man ar mano mano vaikui. Ir tai reiškia, kad tai gali nutikti bet kam“, – sakė Julija Pavlikova, vienos iš šioje byloje kaltinamų merginų motina. „Vieną rytą tiesiog pasibeldė į duris ir išsivedė mano vaiką“, – sakė moteris. Šie dešimt jaunuolių buvo sulaikyti kovo 10 dieną ir apkaltinti „bandymu įvykdyti perversmą“ bei „ekstremistinė organizacijos“ sukūrimu. Kaltinimai buvo pareikšti remiantis jaunuolių pokalbiais per susirašinėjimo programėlę „Telegram“. Pasak jų advokatų, pati FSB dalyvavo internete įkuriant grupę, kurios deklaruotas tikslas buvo „grąžinti Rusijai jos buvusią didybę“. Ši byla tapo griežtėjančių valdžios veiksmų prieš interneto vartotojus, nemaža dalis kurių yra paaugliai, simboliu. Analogiškos protesto akcijos vyko ir kituose Rusijos miestuose, nurodo „OVD-Info“. Rugpjūtį du iš kaltinamųjų, kuriems sulaikymo metu buvo 17 ir 19 metų, buvo paleisti iš kalėjimo dėl sveikatos priežasčių. Jiems buvo skirtas namų areštas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.