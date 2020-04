Rusijoje per parą nuo COVID-19 mirė 18 žmonių, bendras aukų skaičius – 94

Skelbiama, kad per praėjusią parą šalyje buvo nustatyta beveik 1,8 tūkst. naujų COVID-19 atvejai, o bendras užsikrėtusiųjų skaičius artėja prie 120 000.

„Per pastarąją parą Rusijoje užregistruoti 1 786 koronavirusinės infekcijos atvejai 57-uose šalies regionuose“, – nurodė operatyvinis štabas.

Per parą naujų patvirtintų užsikrėtimo atvejų padaugėjo 17,6 procento. Ketvirtadienį buvo skelbta apie 16,8 proc. padidėjimą.

Daugiausiai naujų užsikrėtimo atvejų nustatyta Maskvoje – 1 124 per pastarąją parą ir 7 822 nuo protrūkio pradžios.

Be to, nuo COVID-19 šalyje pasveiko 795 žmonės, iš jų 97 – per pastarąją parą.