Rusijoje per parą koronaviruso epidemijos aukų padvigubėjo iki aštuonių

„Per parą užfiksuoti keturi mirtini atvejai: du – Maskvoje, vienas – Orenburgo srityje, vienas – Sankt Peterburge. Bendras mirtinų atvejų per visą [protrūkio] laikotarpį Rusijoje skaičius – aštuoni“, – sakoma štabo pranešime.

Bendras patvirtintų užsikrėtimo COVID-19 atvejų skaičius šalyje išaugo iki 1534, iš jų 270 buvo nustatyti per pastarąją parą, nurodė pareigūnai.

Be to, 15 anksčiau hospitalizuotų pacientų per pastarąją parą buvo išrašyti, o bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 64.