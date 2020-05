Rusijoje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo 400 tūkst.

„Per praėjusią parą 84 Rusijos regionuose patvirtinti 9 268 koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejai. Be klinikinių simptomų užregistruoti 3 784 atvejai (40,8 proc.)“, – rašoma štabo išplatintame pranešime.

Taigi bendras užsikrėtusiųjų skaičius Rusijoje viršijo 400 tūkstančių.

Be to, jau savaitę šalyje per parą registruojamų naujų užsikrėtimo atvejų skaičius svyruoja nuo 8 iki 9 tūkstančių.

Pastarąją parą Rusijoje nuo COVID-19 mirė 138 žmonės. Ankstesnę parą koronavirusas pasiglemžė 181 gyvybę.

Iš viso šalyje iki šiol užregistruoti 405 843 užsikrėtimo COVID-19 atvejai, o 4 693 žmonės mirė.

Iš ligoninių išrašyti 171 883 COVID-19 pacientai, 4 414 iš jų – per pastarąją parą.

Pagal užsikrėtusiųjų skaičių Rusija šiuo metu užima trečią vietą pasaulyje, nusileisdama tik Jungtinėms Valstijoms ir Brazilijai.