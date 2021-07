Rusijoje nustatytas didžiausias COVID-19 infekcijų skaičius nuo sausio pradžios

aA

Rusijoje praėjusią parą nustatyta daugiausiai COVID-19 infekcijų nuo sausio 2 dienos. Penktadienį pranešta, kad per 24 valandas patvirtinti 25 766 susirgimo atvejai. Be to, registruotos dar 726 mirtys.