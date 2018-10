„Per incidentą 82-ojoje laivų remonto įmonėje Rosliakovo rajone keturi darbininkai atsidūrė vandenyje. Šiuo metu jiems teikiama medicinos pagalba, jų gyvybei pavojus negresia“, – sakė Rusijos naujienų agentūrai „RIA Novosti“ laivų remonto centro „Zviozdočka“ atstovas.

Gautomis žiniomis, dėl elektros tiekimo pertrūkių plaukiojančiojo doko cisternos prisipildė vandens, ir jis nuskendo. Pranešama, kad pats lėktuvnešis nenukentėjo.

„Pagal pirminę informaciją, 60 žmonių suspėjo (palikto doką), o penki – ne. Keturi buvo rasti, penktojo žmogaus paieškos tęsiasi“, – jis sakė „Interfax“.

Murmansko leidinio „SeverPost“ duomenimis, apie vidurnaktį vietos laiku nuvirto du bokštiniai kranai, vienas iš jų – ant lėktuvnešio denio.

Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose rašo, kad į incidento vietą suvažiavo daug greitosios pagalbos automobilių, Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovų ir ugniagesių.

PD-50 – vienas iš didžiausių plaukiojančiųjų dokų pasaulyje, jis pastatytas 1980 metais Švedijos laivų statykloje „Gotaverken“.

Doko ilgis – 330 metrų, plotis – 67 metrai, keliamoji galia – 80 tūkstančių tonų. Jis skirtas dideliems laivams ir povandeniniams laivams remontuoti.

Į šį doką buvo atgabentas iš Barenco jūros dugno iškelto nuskendusio povandeninio laivo „Kursk“ korpusas.

