Rusijoje – neįprasti valdžios lėktuvų skrydžiai: pakilo 7 orlaiviai

Tarp jų buvo ir ryšių lėktuvas Tu-214SR, kurio numeris RA-64516. Toks orlaivis užtikrina vyriausybinius ryšius. 9:30 val. iš Vnukovo jis išskrido į Omską.

Nusileidęs Omske iš karto išskrido atgal į Maskvą.

Tu-214PU, numeris RA-64532, 9 val. ryto išskrido į Novosibirską ir apsisuko atgal. Šis lėktuvas dažniausiai naudojamas valstybės vadovų skrydžiams – jame yra įvairių valstybės tarnybų kontrolės ir valdymo sistemų.

-RuAF Tupolev Tu-204-300 RSD3 -RuAF Sukhoi Superjet 100-95B RSD71 -RuAF A319-115CJ RSD72 -RuAF An-148-100E RSD73 -RuAF Ilyushin Il-96-300PU RSD74 -RuAF Tupolev Tu-214PU RSD78 -RuAF Tupolev Tu-214SR RSD79 -RuAF SuperJet 100-95B RSD80



Il-96-300, numeris RA-96017, priklausantis specialiajam skrydžių būriui „Rossija“, 11:56 val. pakilo iš Vnukovo ir, apskridęs didelį ratą virš šiaurinių regionų, apsisuko atgal į Maskvą. Surguto regione buvo išjungtas jo atsakiklis, kurio signalas leidžia sekti skrendantį orlaivį.

An-148-100EA, numeris RA-61716, priklausantis specialiajam skrydžių būriui „Rossija“, 13:32 val. pakilo į Ufą, o tada, praėjus kelioms minutėms po nusileidimo, išskrido atgal į Maskvą.

