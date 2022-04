Rusijoje – neįprastas vyriausybinių lėktuvų aktyvumas: skubiai pakilo net keli orlaiviai

Socialiniuose tinkluose kalbama apie neįprastai didelį vyriausybinių lėktuvų aktyvumą Rusijos oro erdvėje. Remdamiesi skrydžių sekimo portalo „Flightradar24“ informacija, naudotojai pažymi, kad iš Maskvos vienu metu skubiai išskrido septymi specialūs lėktuvai, priklausantys Rusijos Federacijos (RF) vyriausybei. Taip pat pakilo šeši „Gazprom“ orlaiviai, skelbia dialog.ua.

Vadovaujantis „Flightradar24“ pateiktais duomenimis, iš pradžių keletas specialių lėktuvų skubiai nuskrido Murmansko kryptimi. Paskui pasirodė informacija, kad iš Maskvos išskrido dar penki orlaiviai. „Gazprom“ lėktuvai taip pat aktyviai judėjo. Sprendžiant iš gautų duomenų, kai kurie iš jų skrido į Ufą, praneša nv.ua.

Portale „Flightradar24“ taip pat buvo užfiksuota, kad iš vadinamosios pilkosios zonos išskrido skubiosios medicinos pagalbos tikslais naudojamas sraigtasparnis. Be to, Norvegijos skubiosios medicinos pagalbos sraigtasparnis per Suomiją įskrido į Rusijos teritoriją ir pradingo.

Į Rusijos okupuotą Sevastopolį skubiai atskrido vyriausybinė delegacija, kuri, kaip manoma, nagrinės Juodosios jūros flotilės flagmano – raketinio kreiserio „Moskva“, kurį apšaudė Ukrainos ginkluotosios pajėgos, nuskendimo aplinkybes.

⚡️ У окупований Севастополь у терміновому порядку прибула урядова делагція РФ на літаку Ту-154М ВМФ РФ.

ЗМІ повідомляють, що це може бути пов’язано з затопленням російського крейсера «Москва». pic.twitter.com/u5HJiW60qb

— MADSTREKOZA🇺🇦🎭📷 (@madstrekoza) April 14, 2022



Taip pat paaiškėjo, kad iš Sirijos išskrido krovininis lėktuvas ir Rusijos transporto lėktuvas „Il-76“.

Iš Orenburgo pusės link Maskvos skrido RF transporto lėktuvas „Il-76MD“, bet paskui orlaivis staigiai pasuko Charkivo link ir pradingo iš radarų.

„Labai intensyvus eismas ore. Ir visi lėktuvai vienu metu: Nepaprastųjų situacijų ministerijos, kariniai, vyriausybiniai“, – rašo internautai.

Karo ekspertas Aleksandras Kovalenka savo feisbuko paskyroje patvirtino informaciją, kad iš Maskvos masiškai išskrido vyriausybiniai lėktuvai.

„Rusijos propagandistai visą mėnesį kalbėjo, kad Zelenskis „gėdingai pabėgo“ iš Kyjivo, bet kai tik televizijos eteryje nuskambėjo teiginys, jog Ukraina į Kyjivo apšaudymą gali atsakyti smūgiu Maskvai, iš Maskvos ėmė masiškai kilti vyriausybiniai lėktuvai“, – pažymėjo A. Kovalenka.