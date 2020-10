Rusijoje – neapsikentusių medikų demaršas

Informaciją, jog maždaug 22 valandą vietos laiku prie srities Sveikatos apsaugos ministerijos padalinio atvažiavo du greitosios medicinos pagalbos automobiliai su sergančiaisiais, kurių nepriima ligoninės, antradienį pranešė naujienų portalas „Gorod55“.

Vairuotojai įjungė sirenas. Po 10 minučių paaiškėjo, kad greitosios medicinos pagalbos darbuotojai pacientus išvežė į miesto 2-ąją greitosios medicinos pagalbos klinikinę ligoninę.

„Galbūt vidaus ryšiu darbuotojams buvo pranešta, jog ten yra laisvų vietų. Iš Sveikatos apsaugos ministerijos padalinio pastato niekas nepriėjo prie beviltiškoje padėtyje atsidūrusių medikų“, – rašoma naujienų portale.

„Šie du automobiliai nuo pat ryto važinėjo po miesto ligonines, norėdami perduoti sunkiai sergančius pacientus (vienam iš jų pažeista 70–80 proc. plaučių). Regis, vakare nebeatlaikė nervai“, – nusprendė žurnalistai.

Remiantis jų duomenimis, netrukus po medikų demaršo prie Sveikatos apsaugos ministerijos padalinio pasirodė policininkai, kuriuos atsiuntė „išsiaiškinti, kas vyksta“.

Viename iš automobilių buvo 85-erių metų amžiaus vyras, kurio 88 proc. plaučių buvo pažeista, kitame – 70-ies metų amžiaus pacientė (pažeista 81 proc. plaučių). Galiausiai 2-oji ligoninė pacientus priėmė, nurodo „Gorod55“.

Naujienų portalo duomenimis, minėtoji ligoninė – „sausakimša“.

„Čia laisvų lovų nebūna, vos išrašome vieną pacientą, tuoj „greitukė“ į jo vietą atveža kitą“, – „Gorod55“ cituoja ligoninės darbuotoją, panorusį likti anonimu. Į klausimą, kurgi bus paguldyti du naujieji pacientai, kuriuos nuvežė prie Sveikatos apsaugos ministerijos padalinio, darbuotojas atsakyti negalėjo.

Naktį situaciją pakomentavo kovos su koronavirusu srities operatyvinio štabo darbuotojai.

„Spalio 27 d., maždaug 22 val., prie Omsko srities Sveikatos apsaugos ministerijos padalinio atvažiavo du greitosios medicinos pagalbos automobiliai su sunkios būklės pacientais. Vėliau atvažiavo trečias automobilis – be paciento. Greitosios medicinos pagalbos gydytojai atkreipė į save dėmesį įjungę sirenas ir pranešė, kad negali perduoti sergančiųjų gydymo įstaigos stacionarui“, – sakoma pareiškime.

Ryte gubernatorius Aleksandras Burkovas pareikalavo per dieną nustatyti už susidariusią situaciją, dėl kurios pacientai 12 valandų praleido greitosios medicinos pagalbos automobiliuose, atsakingus asmenis, rašoma „Gorod55“.

„Vakare nutikęs nenumatytas atvejis – už žmogiškojo suvokimo ribų. Pacientai neturi laukti greitosios medicinos pagalbos automobiliuose 10 valandų, kol bus paguldyti į ligoninę. Net esant pandemijai“, – instagrame parašė gubernatorius.

A. Burkovo teigimu, incidentas rodo, kad Sveikatos apsaugos ministerijos gydomojo bloko sistemos veikla šlubuoja.

„Patikrinimo išvados turi būti pateiktos šiandien, to reikalauja situacija, kad vakarykštis epizodas nepasikartotų, – pareikalavo jis. – Sprendimai išanalizavus tyrimo rezultatus taip pat bus priimti šiandien.“

Akivaizdu, kad vakare regiono valdžioje kažkas skambiai neteks darbo, rašo naujienų portalas „Omsk-inform“ ir primena, jog Sveikatos apsaugos ministerijos padalinio darbą prižiūri vicegubernatorius Vladimiras Kuprijanovas.

Naktį dar du greitosios medicinos pagalbos ekipažai negalėjo perduoti pacientų ligoninėms, cituodamas savo šaltinius praneša „Gorod55“.

„Vienas iš automobilių apie penkias valandas važinėjo su mergina, kurios 75 proc. plaučių buvo pažeista. Kitas ekipažas negalėjo perduoti ligonio nuo 4 valandos ryto. Anot greitosios medicinos pagalbos tarnybos medikų, tokios situacijos nutinka kasdien ir po vakarykščio įvykio niekas nepasikeitė“, – tvirtina naujienų portalas.

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 16 202 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 347 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo trečiadienį paskelbti šalies kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Per praėjusią parą užfiksuotas mirusiųjų nuo COVID-19 skaičius yra didžiausias nuo pandemijos pradžios šalyje.

Per parą nustatomų COVID-19 atvejų skaičius Rusijoje ėmė didėti nuo rugsėjo: per mėnesį jų pagausėjo nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst., per pirmąsias dvi spalio savaites paros prieaugis padidėjo iki 15 000.

Pirmadienį nustatyta rekordiškai daug naujų koronavirusinės infekcijos atvejų – 17 347, o pastarąsias dvi dienas jų skaičius kiek mažesnis. Išvakarėse užregistruota 16 550 naujų užsikrėtimo atvejų.

Didžiausias sergamumas tebefiksuojamas Maskvoje: per praėjusią parą Rusijos sostinėje užregistruota 3 670 užsikrėtimo ir 75 mirties atvejai.

Nuo epidemijos pradžios šalyje nustatyti iš viso 1 563 976 COVID-19 atvejai, 26 935 užsikrėtusieji mirė.

Iš gydymo įstaigų per praėjusią parą išrašytas 12 361 pacientas. Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 1 171 301, sakoma operatyvinio štabo pranešime.