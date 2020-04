Rusijoje – naujas užsikrėtusiųjų koronavirusu rekordas

Rusijos Federacijoje iš viso patvirtinti 7 497 koronaviruso atvejai, o nuo koronaviruso sukeltos ligos (COVID-19) iki šios dienos pasveiko 494 žmonės.

Tik kelios Rusijos sritys iki šiol nėra pranešusios apie užsikrėtimus, tai Nencų autonominė apygarda, Tuva, Altajus ir Čiukotka.

„Per pastarąją parą Rusijoje patintinti 1 154 užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejai 43 regionuose“, – nurodoma štabo pranešime.

Naujų atvejų Maskvoje yra 697, o bendras jų skaičius – 5 181.

Per pastarąją parą iš ligonių išrašyti 88 žmonės, įskaitant 16 maskviečių. Iš viso šalyje oficialiai pasveiko 494 žmonės.

Be to, per para mirė 11 koronavirusu sergančių pacientų, įskaitant dvi aukas Maskvoje. Nuo protrūkio pradžios virusas Rusijoje pareikalavo 58 žmonių gyvybių.

Pirmadienį Rusijos žinybos pranešė apie 954 naujus patvirtintus atvejus, dar parą anksčiau jų buvo 658.



Delfi primena, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį paskelbė, kad dauguma šalies gyventojų dėl koronaviruso epidemijos privalės likti namuose iki balandžio pabaigos. Pasak jo, šalyje toliau nepertraukiamai dirbs tik būtiniausios įmonės, parduotuvės, vaistinės ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikėjai.

„Priėmiau sprendimą pratęsti nedarbo dienų laikotarpį iki balandžio 30-osios imtinai“, – V. Putinas pareiškė kreipdamasis į šalies žmones per televiziją. Vis dėlto jis pridūrė, kad kiekvienas regionas atskirai spręs dėl reikalingų suvaržymų. Siekiant apriboti koronaviruso plitimą, Rusijoje pirmadienį prasidėjo apmokama nedarbo savaitė.

Antrą kartą kreipdamasis į tautą dėl Rusijos atsako į protrūkį, V. Putinas pabrėžė, kad Maskvoje „iki šiol nepavyko pakeisti padėties, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi federalinės ir miesto valdžios institucijos“.

Daugiau nei 12 mln. gyventojų turinčioje sostinėje lig šiol buvo nustatyta dauguma užsikrėtimo atvejų. Maskvoje pirmadienį įsigaliojo visuotinis karantinas: visos, išskyrus būtiniausias, įmonės yra uždarytos, o gyventojams nurodyta likti namuose. „Grėsmė išlieka“, – sakė V. Putinas, tiek Rusijai, tiek likusiam pasauliui dar nepasiekus pandemijos piko.

Regionų valdžia turėtų pasirūpinti žmonių saugumu ir spręsti, ką reikia uždaryti, įvertinus „objektyvią situaciją“, pažymėjo prezidentas. Jis pridūrė, jog Rusija imsis tolesnių priemonių ir, jei situacija pagerės, gali sutrumpinti nedarbo dienų laikotarpį.