Suskaičiavus 95 proc. balsų, atiduotų per sekmadienį įvykusį antrąjį gubernatoriaus rinkimų ratą, buvo paskelbta, kad komunistų kandidatas Andrejus Iščenka 5 proc. lenkia kandidatą iš Kremlių remiančios partijos. Tačiau po kelių valandų rinkimų pareigūnai pranešė, kad netikėtai ėmė pirmauti Kremliaus partijos „Vieningoji Rusija“ kandidatas, gubernatoriaus pareigas einantis Andrejus Tarasenka. Paskelbta, jog suskaičiavus 99,1 proc. balsų paaiškėjo, jog A. Tarasenka surinko 49,55 proc., o A. Iščenka – 48,06 proc. balsų. Abi šalys apkaltino viena kitą falsifikavimu, o Rusijos centrinė rinkimų komisija pareiškė, kad rinkimų rezultatus skelbs tik išnagrinėjusi skundus. Vaizdo žinutėje, kurią anksti pirmadienį paskelbė savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“, A. Iščenka kaltina rinkimų pareigūnus suklastojus rezultatus ir sako, kad protestuodamas pradės bado streiką. A. Iščenka paragino savo šalininkus rengti protestus Vladivostoko uostamiesčio gatvėse. Primorės krašto rinkimų komisija pirmadienį neplanuoja skelbti galutinių rezultatų – jie bus paskelbti iki rugsėjo 22-osios, žurnalistams sakė komisijos sekretorė Natalja Kamajeva.

