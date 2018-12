Kalėjimų valdybos Jamalo Nencų autonominės apygardos padalinys sakė naujienų agentūrai „Interfax“, kad po 144 dienas trukusio bado streiko O. Sencovo nėra smarkiai sutrikusi. Tuo metu medikai jo gyvybę palaikė mai „Remiantis neplaninių medicinos apžiūrų, tyrimų ir laboratorinių rodiklių duomenimis, nuteistojo O. Sencovo sveikatos būklė vertinama kaip patenkinama, neigiamos dinamikos nestebima“, – „Interfax“ citavo kalėjimų valdybos FSIN spaudos tarnybos pranešimą spaudai. „Remiantis gydančio gydytojo rekomendacija, jis bus perkeltas iš (laisvės atėmimo) įstaigos medicinos skyriaus į bendrąjį skyrių atlikti tolesnės bausmės dalies, – pridūrė tarnyba. – Tačiau jo sveikatos būklė bus toliau stebima, remiantis civilinės sveikatos apsaugos tarnybos gydytojų specialistų nurodymais.“ Gegužę 42 metų kino kūrėjas paskelbė bado streiką, reikalaudamas paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius iš Ukrainos. Bado streiką jis buvo priverstas nutraukti spalį, siekdamas išvengti prievartinio maitinimo. Vis dėlto FSIN atsisakė nurodyti priežastį, kodėl O. Sencovui neperduodamas lapkritį gautas siuntinys su drabužiais ir maisto produktais. Sekmadienį jo advokatas Dmitrijus Dinzė sakė radijui „Echo Moskvy“, kad po bado streiko O. Sencovo organizme aptikta organų, įskaitant širdį, kepenis ir inkstus, pažeidimų. Tuo metu žmogaus teisių aktyvistė Tatjana Ščiur sakė, kad O. Sencovui jau tris savaites neperduodamas siuntinys su šiltais drabužiais ir maistu. O. Sencovas atlieka 20 metų įkalinimo bausmę už terorizmą. Ji buvo paskirta už įtariamą padegimo sąmokslą Rusijos nuo Ukrainos atplėštame ir aneksuotame Kryme. Režisieriaus šalininkai sako, kad jis buvo nubaustas už Kremliui nepalankią poziciją. Europos Parlamentas spalio pabaigoje paskyrė O. Sencovui Andrejaus Sacharovo premiją už minties laisvę.

