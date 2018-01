„Mes negalime nekreipti dėmesio į gausybę faktų Ukrainoje, kai niekinamos skulptūros ir architektūros statiniai, sukurti įamžinti kovą su fašizmu ir jo aukas, taip pat Rusijos kovinės šlovės simboliai“, – interviu laikraščiui „Rossijskaja gazeta“ sakė A. Bastrykinas. „Rusijos Federacijos Tyrimų komitetas iškėlė kelias baudžiamąsias bylas pagal mūsų Baudžiamojo kodekso straipsnį „Nacizmo reabilitavimas“ ir tiria šių nusikaltimų aplinkybes“, – pabrėžė. Maksimali bausmė pagal šį Rusijos Baudžiamojo kodekso straipsnį – penkerių metų trukmės laisvės atėmimas.

