Sekmadienį pasirodė informacija, kad Irkutske sudužo Rusijos karinis lėktuvas.

Informacija apie sudužusį lėktuvą pasirodė keliuose „Telegram“ kanaluose. Galiausiai tai patvirtino ir Rusijos žiniasklaidos priemonės.

Remiantis šiais kanalais, katastrofą patyrė daugiafunkcinis naikintuvas „Su-30“.

Remiantis vieša informacija, lėktuvas nukrito Novo Lenino rajone ant dviejų aukštų daugiabučio namo.

Pranešama, kad naikintuvo pilotai žuvo.

Kol kas trūksta informacijos, ar per šį įvykį nenukentėjo daugiabučio gyventojai.

Sibiro Irkutsko mieste, regiono gubernatoriaus teigimu, rusų karinis lėktuvas rėžėsi į pastatą. Tai dviejų aukštų gyvenamasis namas, „Telegram“ kanale rašo Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzevas.

Rusų naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi tarnybomis, praneša, kad žuvo du lėktuvo pilotai.

Rusų naujienų agentūros, be to, cituoja gelbėtojus, kad „Su-30“ tipo orlaivis sudužo per treniruočių skrydį. Jis nukrito ant medinio pastato, kuris užsiliepsnojo. Vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose buvo matyti liepsnojantis pastatas.

Tai jau antras toks incidentas per savaitę. Pirmadienį „Su-34“ tipo orlaivis rėžėsi į daugiaaukštį Jeisko mieste netoli Ukrainos. Tada žuvo mažiausiai 15 žmonių, 25 buvo sužeisti. Gynybos ministerijos duomenimis, nelaimę lėmė techninis gedimas – užsidegė vienas variklių. Pilotai katapultavosi. Lėktuvas esą atliko mokomąjį skrydį ir sprogmenų negabeno.