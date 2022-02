Rusijoje gatvėse – protestai, sulaikyta šimtai žmonių

Mažiausiai 705 žmonės šiandien buvo suimti per protestus, kurie vyko 40 Rusijos miestų, praneša protestus stebinti grupė „OVD-Info“.

„OVD-Info“ grupė daugelį metų stebi susidorojimą su Rusijos opozicija.

LOT of national guard moving in downtown Moscow. 1st few protesters already arrested pic.twitter.com/ZapQHSIU7K