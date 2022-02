Rusijoje gatvėse – protestai, sulaikyta daugiau nei tūkstantis žmonių

Per antikarinius mitingus Rusijoje sulaikytų žmonių skaičius perkopė 1000, praneša OVD-Info. Organizacijos duomenimis, 20.54 val. Maskvos laiku 47 miestuose buvo sulaikyta 1010 žmonių.

At least 442 people have been arrested at anti-war protests in Russia today per @OvdInfo pic.twitter.com/h79SB7rPTf