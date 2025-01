Rusijoje – galinga ukrainiečių ataka, smogta objektams iki 1100 km nuo sienos atstumu

Taip pat buvo smogta Briansko chemijos gamyklai Selco mieste, strateginiam Rusijos karinio-pramoninio komplekso objektui. Gamykloje gaminami šaudmenys patrankų artilerijai, daugkartinio paleidimo raketų sistemoms, lėktuvams, inžinerinė amunicija ir komponentai kruizinėms raketoms Kh-59. Gamyklos teritorijoje pastebėta antrinė detonacija, kuri truko kelias valandas. Be to, per ataką sunaikintos dvi priešlėktuvinės raketų sistemos – „Tor“ ir „Buk“.