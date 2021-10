Rusijoje – didžiuliai COVID-19 rodikliai

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 37 678 naujus COVID-19 atvejus ir mirusius 1 075 pacientus, o abu rodikliai buvo didžiausi šalyje nuo pandemijos pradžios.

Nuo praeitos savaitės pabaigos Rusijoje beveik kiekvieną dieną buvo fiksuojami sergamumo ir mirštamumo antirekordai.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinti 5 279 nauji COVID-19 atvejai, o Sankt Peterburge – 3 297. Be to, sostinėje mirė 84 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 69 pacientų gyvybių.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 241 643 COVID-19 atvejai, 230 600 užsikrėtusių žmonių mirė. Persirgęs koronavirusine infekcija pasveiko 7 165 921 pacientas, iš jų 22 784 – per praėjusią parą.