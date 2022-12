Rusijoje dezertyras paleido šūvius į policijos pareigūnus

Tokią informaciją žurnalistams suteikė Rusijos vidaus reikalų ministerijos Rostovo srities skyriaus atstovai. Vėliau TASS šaltinis teisėsaugos sistemoje informavo, kad į policininkus ėmė šaudyti dezertyras.

„Policijos pareigūnai ėmėsi visų reikiamų operatyvinių veiksmų, skirtų nustatyti įtariamojo, užpuolusio policijos pareigūnus Novošachtinste, tapatybę ir jį sulaikyti. Vienas iš policininkų buvo sužeistas“, – teigia atstovai spaudai.

Kaip rašo Rusijos vidaus reikalų ministerija besiremianti TASS agentūra, incidentas įvyko vidurdienį Maskvos laiku.

Anot šaltinio, į pareigūnus šaudė dezertyras, jis buvo ginkluotas kulkosvaidžiu. Jo tapatybė šiuo metu nustatinėjama.

