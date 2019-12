Vienas informuotas šaltinis naujienų agentūrai „Interfax“ sakė, kad per per kratą Leningrado srityje esančiame buvo rasta 17 ginklų: šeši Kalašnikovo automatai, trys kulkosvaidžiai RPK, pneumatinis šautuvas, medžioklinis šautuvas TOZ-BM, pistoletas TT, du pistoletai kulkosvaidžiai „Kedr“, du Makarovo pistoletai ir savadarbis vamzdis su spyna. Be to, pareigūnai rado dvi dūmines granatas ir skeveldrinę granatą F-1, taip pat daugiau kaip 3,1 tūkst. įvairių kalibrų šovinių.

Šiame name gyvenęs Andrejus Bovtas pirmadienį buvo suimtas įtariant mažametės dukters žaginimu ir neteisėtu ginklų laikymu. Policija reagavo į šios šeimos aštuonių vaikų motinos Svetlanos Lobodiuk, kuri, anot žiniasklaidos, yra A. Bovto pusseserė, skundą.

Pareigūnai partnerių, kurie nebuvo susituokę, namuose tai pat rado dvi neperšaunamas liemenes, dvi liemenes su Federalinės saugumo tarnybos (FSB) logotipais ir Rusijos didvyrio ordiną be registracijos numerio. Policija iš namo paėmė nešiojamųjų kompiuterių, vaizdo kamerų ir kompiuterinių laikmenų, mobiliųjų telefonų.

Tarnybos taip pat perėmė šios šeimos aštuonis vaikus, iš kurių šeši yra nepilnamečiai. Keli jų buvo hospitalizuoti.

Vietos administracijos duomenimis, vaikai nebuvo niekur registruoti ir neturi jokių tapatybės dokumentų.

Prokurorai ketina prašyti skirti A. Bovtui ikiteisminį kalinimą, o teismas sprendimą šiuo klausimu turėtų priimti trečiadienį.