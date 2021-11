Rusijoje – beveik 37 tūkst. COVID-19 atvejų, mirė 1 252 pacientai

Ankstesnes keturias dienas iš eilės Rusijoje buvo fiksuojamas rekordinis COVID-19 aukų paros prieaugis. Šeštadienį skelbtas aukų skaičius buvo toks pats kaip penktadienį – 1 254, tuo metu ketvirtadienį jų buvo 1 251, trečiadienį – 1 247. Be to, šiomis dienomis nustatomų naujų COVID-19 atvejų skaičius buvo apie 37 tūkst. per parą.

Maskvoje per pastarąją parą patvirtinti 3 438 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, o antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge jų buvo 2 496.

Sostinėje per pastarąją parą mirė 97, o Sankt Peterburge – 74 COVID-19 pacientai.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 9 331 158 COVID-19 atvejai, 264 095 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija šalyje pasveiko 8 024 930 pacientų, iš jų 32 504 – per praėjusią parą.